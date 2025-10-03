РФ пыталась вступить в НАТО - Путин

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин признался, что РФ пыталась вступить в НАТО. По его словам, было две попытки.

Об этом сообщают росСМИ в четверг, 2 октября.

Реклама

Читайте также:

РФ пыталась вступить в НАТО

"Позволю себе здесь небольшое историческое вступление. Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО", — заявил диктатор.

Первый раз, по словам Путина, это произошло еще в 1954 году, когда СССР официально подал заявку на вступление. Тогда Москва получила отказ, и путь в альянс закрылся.

Второй раз ситуация повторилась уже в 2000 году во время визита в Россию президента США Билла Клинтона. Путин якобы поднял вопрос о присоединении устно, однако Клинтон воспринял эту просьбу как шутку и не оказал ему серьезного внимания.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что диктатор Владимир Путин якобы делился своими планами с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, Путин откровенно заявлял, что планирует захватить город Покровск в течение месяца.

А до этого специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог поделился своим видением относительно вероятности победы России над Украиной.