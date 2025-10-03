РФ намагалась вступити у НАТО - Путін

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що РФ намагалась вступити у НАТО. За його словами, було дві спроби.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 2 жовтня.

РФ намагалась вступити у НАТО

"Дозволю собі тут невеликий історичний вступ. Наша країна, прагнучи ліквідувати підстави для блокової конфронтації, створити спільний безпековий простір, двічі заявляла про свою готовність вступити до НАТО", — заявив диктатор.

Перший раз, за словами Путіна, це сталося ще в 1954 році, коли СРСР офіційно подав заявку на вступ. Тоді Москва отримала відмову, і шлях до альянсу закрився.

Другий раз ситуація повторилася вже в 2000 році під час візиту до Росії президента США Білла Клінтона. Путін нібито підняв питання про приєднання усно, проте Клінтон сприйняв це прохання як жарт і не надав йому серйозної уваги.

