Головна Новини дня Путін заявив про спроби РФ вступити у НАТО

Путін заявив про спроби РФ вступити у НАТО

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 00:04
РФ намагалась вступити у НАТО - Путін
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що РФ намагалась вступити у НАТО. За його словами, було дві спроби.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

РФ намагалась вступити у НАТО

"Дозволю собі тут невеликий історичний вступ. Наша країна, прагнучи ліквідувати підстави для блокової конфронтації, створити спільний безпековий простір, двічі заявляла про свою готовність вступити до НАТО", — заявив диктатор.

Перший раз, за словами Путіна, це сталося ще в 1954 році, коли СРСР офіційно подав заявку на вступ. Тоді  Москва отримала відмову, і шлях до альянсу закрився.

Другий раз ситуація повторилася вже в 2000 році під час візиту до Росії президента США Білла Клінтона. Путін нібито підняв питання про приєднання усно, проте Клінтон сприйняв це прохання як жарт і не надав йому серйозної уваги.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що диктатор Володимир Путін нібито ділився своїми планами з президентом США Дональдом Трампом. За словами Зеленського, Путін відверто заявляв, що планує захопити місто Покровськ протягом місяця.

А до цього спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог поділився своїм баченням щодо ймовірності перемоги Росії над Україною

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
