Путин уверен в захвате четырех регионов Украины до конца 2025 года

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин считает, что до конца 2025 года оккупанты смогут полностью захватить четыре региона Украины. Он убежден, что имеет сильные позиции перед телефонным разговором с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 19 мая.

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"Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины до конца года и взять под полный контроль четыре региона, которые он заявил о себе", — заявил человек, знакомый с мнением российского диктатора, который говорил на условиях анонимности.

Издание отмечает, что диктатор РФ вряд ли сделает значительные уступки Трампу во время их разговора 19 мая. Кроме того, европейские чиновники опасаются, что лидер США может пытаться навязать сделку "любой ценой".

Трамп настаивал на скорейшем завершении войны в Украине и поддержал возможность сделки во время прямого разговора с Путиным.

В то же время российский диктатор не показал готовности прекратить боевые действия, что усиливает беспокойство в Киеве и других европейских столицах.

"К сожалению, на том этапе войны, на котором мы находимся, нет весомых стимулов для России согласиться на прекращение огня", — отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Напомним, аналитики ISW заявили, что Кремль не готовит россиян к завершению войны в Украине. Оккупанты призывают не предлагать никаких уступок.

Кроме того, российские власти сознательно затягивают процесс окончания войны. Захватчики готовы к продолжению боевых действий.