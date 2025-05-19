Путін впевнений у захопленні чотирьох регіонів України до кінця 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що до кінця 2025 року окупанти зможуть повністю захопити чотири регіони України. Він переконаний, що має сильні позиції перед телефонною розмовою з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 19 травня.

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Окупація чотирьох регіонів України

"Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року та взяти під повний контроль чотири регіони, які він заявив про себе", — заявила особа, знайома з думкою російського диктатора, яка говорила на умовах анонімності.

Видання зазначає, що диктатор РФ навряд чи зробить значні поступки Трампу під час їхньої розмови 19 травня. Крім того, європейські чиновники побоюються, що лідер США може намагатися нав’язати угоду "будь-якою ціною".

Трамп наполягав на швидкому завершенні війни в Україні та підтримав можливість угоди під час прямої розмови з Путіним.

Водночас російський диктатор не показав готовності припинити бойові дії, що посилює занепокоєння в Києві та інших європейських столицях.

"На жаль, на тому етапі війни, на якому ми перебуваємо, немає вагомих стимулів для Росії погодитися на припинення вогню", — зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що Кремль не готує росіян до завершення війни в Україні. Окупанти закликають не пропонувати жодних поступок.

Крім того, російська влада свідомо затягує процес закінчення війни. Загарбники готові до продовження бойових дій.