Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР — детали arrow

Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР — детали

14 октября 2024 23:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Военный союз между Россией и КНДР – Путин ратифицировал соглашение
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ был обнародован 14 октября в базе законодательной деятельности российского парламента.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Создание военного союза

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предполагает создание военного союза.

В частности, в статье 4 говорится, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон, другая сторона предоставит военную помощь всеми доступными средствами.

Также договор обязывает стороны не заключать соглашения, если они противоречат интересам одной из сторон.

Кроме того, страны обязуются не применять односторонние санкции, считая их незаконными.

Документ вступит в силу после обмена ратификационными грамотами между сторонами.

Партнерство між РФ і КНДР
Законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР. Фото: росСМИ

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что военнослужащие из КНДР вступают в вооруженные силы России. Также глава государства заявил о фактическом участии Северной Кореи в войне против Украины.

А в ISW сообщали, что в Украине уже идентифицируют северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России.

владимир путин КНДР Ким Чен Ын Россия Северная Корея