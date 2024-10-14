Военный союз между Россией и КНДР – Путин ратифицировал соглашение

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Документ был обнародован 14 октября в базе законодательной деятельности российского парламента.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Создание военного союза

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предполагает создание военного союза.

В частности, в статье 4 говорится, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон, другая сторона предоставит военную помощь всеми доступными средствами.

Также договор обязывает стороны не заключать соглашения, если они противоречат интересам одной из сторон.

Кроме того, страны обязуются не применять односторонние санкции, считая их незаконными.

Документ вступит в силу после обмена ратификационными грамотами между сторонами.

Законопроект о стратегическом партнерстве с КНДР. Фото: росСМИ

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что военнослужащие из КНДР вступают в вооруженные силы России. Также глава государства заявил о фактическом участии Северной Кореи в войне против Украины.

А в ISW сообщали, что в Украине уже идентифицируют северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России.