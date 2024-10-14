Військовий союз між Росією та КНДР — Путін ратифікував угоду

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Документ був опублікований 14 жовтня в базі законодавчої діяльності російського парламенту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Створення військового союзу

Договір про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю передбачає створення військового союзу.

Зокрема, у статті 4 йдеться, що у разі збройного нападу на одну зі сторін інша сторона надасть військову допомогу всіма доступними засобами.

Також договір зобов’язує сторони не укладати угод, якщо вони протирічать інтересам одній зі сторін.

Крім того, країни зобов’язуються не застосовувати односторонні санкції, вважаючи їх незаконними.

Документ набуде чинності після обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.

Законопроєкт про стратегічне партнерство з КНДР. Фото: росЗМІ

Раніше Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що військовослужбовці з КНДР вступають до збройних сил Росії. Також глава держави заявив про фактичну участь Північної Кореї у війні проти України.

А в ISW зповідомляли, що в Україні вже ідентифікують північнокорейських військовослужбовців, які воюють на теренах нашої країни або навчаються в Росії.