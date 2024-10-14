КНДР привела свою артилерію до бойової готовності

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Північна Корея у неділю, 13 жовтня, наказала усім артилерійським підрозділам, які розташовані на кордоні з Південною Кореєю, бути готовими до ведення вогню. Таким чином КНДР "готується" до можливих атак дронів з півдня.

Про це повідомляє Yonhap.

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Бойова готовність артилерії КНДР

Зазначається, що Генеральний штаб КНДР віддав наказав привести в бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю та посилити роботу ППО до 20:00 13 жовтня.

"Вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до розстановки сил і засобів у воєнний час, мають бути переведені в стан бойової готовності до 20:00 13-го числа, а також мають бути завершені різні проєкти щодо забезпечення оперативної безпеки", — йшлося у наказі.

Крім того, Генштаб наказав збройним силам усіх рівнів підготувати ретельні контрзаходи, якщо ще один південнокорейський безпілотник "перетне кордон", і вдарити по ньому, навіть якщо це переросте у збройний конфлікт.

Також раніше КНДР стверджувала, що Південна Корея цього місяця тричі запускала безпілотники в бік Пхеньяну і погрожувала застосувати силу у разі повторних польотів.

Нагадаємо, нещодавно в ISW заявили, що в Україні ідентифікують північнокорейських військовослужбовців, які воюють на теренах нашої країни або навчаються в Росії.

Водночас Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що військовослужбовці з КНДР вступають до збройних сил Росії.