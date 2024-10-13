Військові КНДР на війні в Україні — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна спостерігає нарощування військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Збройним силам потрібно більше підтримки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в неділю, 13 жовтня.

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Зеленський зазначив, що партнерство Москви та Пхеньяна вже не обмежується лише постачанням зброї, але включає й передачу військовослужбовців з КНДР до збройних сил Росії.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна потребує розвитку відносин з партнерами.

"Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", — підкреслив Зеленський.

Пост Зеленського у Facebook

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжують ідентифікувати північнокорейських військовослужбовців, які воюють на теренах нашої країни або навчаються в Росії.

А глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, як та чим Північна Корея допомагає Росії.