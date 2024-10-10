Північна Корея, ймовірно, розмістила війська в Україні для підтримки Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: KCNA via REUTERS

Північна Корея, ймовірно, розмістила свої війська в Україні разом із російськими. Вони можуть допомагати окупантам у запуску балістичних ракет KN-23.

Про це повідомляє The Guardian у четвер, 10 жовтня.

Читайте також:

КНДР допомагає окупантам в Україні

"Північнокорейські військові інженери, ймовірно, сприяють Росії у проведенні атак проти України балістичними ракетами. Північнокорейці, які перебували на окупованих територіях, вже зазнали втрат, а десятки північнокорейців знаходяться за російською лінією фронту в командах, які підтримують пускові установки ракет KN-23", — йдеться у матеріалі.

Згідно з інформацією авторів, повідомлення про присутність північнокорейських військових в Україні з'явилося минулого тижня, коли в Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх солдатів на підтримку Росії.

"Нещодавно також повідомлялося, що в результаті ракетного удару 3 жовтня біля Донецька загинули понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що є ймовірність, що Північна Корея надішле свої війська для участі у війні проти України, намагаючись таким чином укріпити свої відносини з Росією.

Також внаслідок ракетного удару по території поблизу Донецька 3 жовтня загинуло понад 20 військових, серед яких були й північнокорейські військовослужбовці.