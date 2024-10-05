У Донецькій області внаслідок обстрілу загинули північнокорейські офіцери

Північно-корейські військовослужбовці. Фото: Укрінформ

Унаслідок ракетного удару по окупованій Росією території поблизу Донецька в четвер, 3 жовтня, загинуло понад 20 військових. Серед жертв обстрілу військовослужбовці з Північної Кореї.

Про це із посиланням на власні джерела в розвідці в п'ятницю, 4 жовтня, повідомило видання Kyiv Post.

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У матеріалі зазначено, що внаслідок обстрілу померли шість офіцерів, які прибули на переговори з російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.

Видання зазначає, що напередодні ракетного удару в російських соцмережах повідомляли, що росіяни демонструють представникам Північної Кореї підготовку особового складу РФ до штурмових дій і захисту.

У 2023 році ГУР інформувало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ. Того ж року, у вересні, Центр національного спротиву (CNR) попереджав, що Росія планує вивезти громадян Північної Кореї на окуповані території Донецька та Луганська для проведення будівельних робіт.

Триває спіпраця Росії із КНДР і цьогоріч. У червні президент Росії Володимир Путін після зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у червні цього року переконав свого колегу з Пхеньяну відкрити "дипломатичні місії в Донецьку та Луганську". Північнокорейців запросили забезпечити постачання робочої сили в ці регіони, оскільки війна Кремля в Україні призвела до нестачі робочої сили по всій Росії та на окупованих територіях.

Нагадаємо, за понад два роки повномасштабного вторгення РФ в Україну КНДР могла відправити росіянам понад 13 тисяч транспортних контейнерів зі зброєю. За попередніми підрахунками, цей вантаж міг містити шість мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

Також ми повідомляли, що США ввели санкції проти мережі, що залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. Завдяки цій мережі росіян спроможні й надалі вести війну в Україні.