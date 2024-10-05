В Донецкой области в результате обстрела погибли северокорейские офицеры

Северо-корейские военнослужащие. Фото: Укринформ

В результате ракетного удара по оккупированной Россией территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, погибли более 20 военных. Среди жертв обстрела военнослужащие из Северной Кореи.

Об этом со ссылкой на собственные источники в разведке в пятницу, 4 октября, сообщило издание Kyiv Post.

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В материале отмечено, что в результате обстрела умерли шесть офицеров, прибывших на переговоры с российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

Издание отмечает, что накануне ракетного удара в российских соцсетях сообщали о том, что россияне демонстрируют представителям Северной Кореи подготовку личного состава РФ к штурмовым действиям и защите.

В 2023 году ГУР информировало о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих Северной Кореи, в частности, подразделений инженерных войск. В том же году в сентябре Центр национального сопротивления (CNR) предупреждал, что Россия планирует вывезти граждан Северной Кореи на оккупированные территории Донецка и Луганска для проведения строительных работ.

Продолжается сотрудничество России с КНДР и в этом году. В июне президент России Владимир Путин после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ином в июне этого года убедил своего коллегу из Пхеньяна открыть "дипломатические миссии в Донецке и Луганске". Северокорейцы пригласили обеспечить поставки рабочей силы в эти регионы, поскольку война Кремля в Украине привела к нехватке рабочей силы по всей России и на оккупированных территориях.

Напомним, за более чем два года полномасштабного вторжения РФ в Украину КНДР могла отправить россиянам более 13 тысяч транспортных контейнеров с оружием. По предварительным подсчетам, этот груз мог содержать шесть миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Также мы сообщали, что США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Благодаря этой сети россиян способны и дальше вести войну в Украине.