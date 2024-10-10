Северная Корея, вероятно, разместила войска в Украине для поддержки России

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA via REUTERS

Северная Корея, вероятно, разместила свои войска в Украине вместе с российскими. Они могут помогать оккупантам в запуске баллистических ракет KN-23.

Об этом сообщает The Guardian в четверг, 10 октября.

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"Северокорейские военные инженеры, вероятно, способствуют России в проведении атак против Украины баллистическими ракетами. Северокорейцы, которые находились на оккупированных территориях, уже понесли потери, а десятки северокорейцев находятся за российской линией фронта в командах, которые поддерживают пусковые установки ракет KN-23", — говорится в материале.

Согласно информации авторов, сообщение о присутствии северокорейских военных в Украине появилось на прошлой неделе, когда в Южной Корее заявили, что КНДР может отправить своих солдат в поддержку России.

"Недавно также сообщалось, что в результате ракетного удара 3 октября возле Донецка погибли более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи", — говорится в материале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что есть вероятность, что Северная Корея направит свои войска для участия в войне против Украины, пытаясь таким образом укрепить свои отношения с Россией.

Также в результате ракетного удара по территории вблизи Донецка 3 октября погибли более 20 военных, среди которых были и северокорейские военнослужащие.