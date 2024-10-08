Північна Корея може відправити свою армію воювати проти України, — ЗМІ

Північна Корея може направити військових на війну проти України, — ЗМІ
Північна Корея, ймовірно, відправить війська на війну проти України. Таким чином КНДР прагне зміцнити зв'язки з Росією.
Про це пише видання YonhapNews із посиланням на міністра оборони Південної Кореї.
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Існує ймовірність того, що Північна Корея направить членів своїх регулярних збройних сил в Україну для участі у війні на боці РФ. Як пише YonhapNews, про це заявив у вівторок міністр оборони Південної Кореї, що стало останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.
Про прагнення Північної Кореї зміцнити зв'язки з Росією свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону, підписана північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом Росії Володимиром Путіним на переговорах на вищому рівні в червні.
"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання є дуже ймовірною", — заявив міністр оборони Кім Йонг Хен законодавцям під час парламентських слухань.
Також Кім сказав, що нещодавнє повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу Донецька також, ймовірно, є правдивим.
Нагадаємо, минулого тижня газета Kyiv Post повідомила, що внаслідок ракетного удару по окупованій Росією території поблизу Донецька в четвер, 3 жовтня, загинуло понад 20 військових. Серед жертв обстрілу були і військовослужбовці з Північної Кореї.
Також Новини.LIVE писали, що за понад два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну КНДР могла відправити росіянам понад 13 тисяч транспортних контейнерів зі зброєю. За попередніми підрахунками, цей вантаж міг містити шість мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
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