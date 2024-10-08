Северная Корея может отправить свою армию воевать против Украины, — СМИ

Войска Северной Кореи. Фото: AP

Северная Корея, вероятно, отправит войска на войну против Украины. Таким образом, КНДР стремится укрепить связи с Россией.

Об этом пишет издание YonhapNews со ссылкой на министра обороны Южной Кореи.

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Существует вероятность того, что Северная Корея направит членов своих регулярных вооруженных сил в Украину для участия в войне на стороне РФ. Как пишет YonhapNews, об этом заявил во вторник министр обороны Южной Кореи, что стало последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

О стремлении Северной Кореи укрепить связи с Россией свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания является очень вероятной", — заявил министр обороны Ким Йонг Хен законодателям во время парламентских слушаний.

Также Ким сказал, что недавнее сообщение о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи Донецка также, вероятно, является правдивым.

Напомним, на прошлой неделе газета Kyiv Post сообщила, что в результате ракетного удара по оккупированной Россией территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, погибли более 20 военных. Среди жертв обстрела были и военнослужащие из Северной Кореи.

Также Новини.LIVE писали, что за более чем два года полномасштабного вторжения РФ в Украину КНДР могла отправить россиянам более 13 тысяч транспортных контейнеров с оружием. По предварительным подсчетам, этот груз мог содержать шесть миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.