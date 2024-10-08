Северная Корея может отправить свою армию воевать против Украины, — СМИ

Северная Корея может направить военных на войну против Украины, — СМИ
Северная Корея, вероятно, отправит войска на войну против Украины. Таким образом, КНДР стремится укрепить связи с Россией.
Об этом пишет издание YonhapNews со ссылкой на министра обороны Южной Кореи.
Поддержит ли Северная Корея Россию на поле боя
Существует вероятность того, что Северная Корея направит членов своих регулярных вооруженных сил в Украину для участия в войне на стороне РФ. Как пишет YonhapNews, об этом заявил во вторник министр обороны Южной Кореи, что стало последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
О стремлении Северной Кореи укрепить связи с Россией свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.
"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания является очень вероятной", — заявил министр обороны Ким Йонг Хен законодателям во время парламентских слушаний.
Также Ким сказал, что недавнее сообщение о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи Донецка также, вероятно, является правдивым.
Напомним, на прошлой неделе газета Kyiv Post сообщила, что в результате ракетного удара по оккупированной Россией территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, погибли более 20 военных. Среди жертв обстрела были и военнослужащие из Северной Кореи.
Также Новини.LIVE писали, что за более чем два года полномасштабного вторжения РФ в Украину КНДР могла отправить россиянам более 13 тысяч транспортных контейнеров с оружием. По предварительным подсчетам, этот груз мог содержать шесть миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.
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