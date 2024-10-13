Военные КНДР на войне в Украине — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина наблюдает наращивание военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Вооруженным силам нужно больше поддержки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 13 октября.

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Зеленский отметил, что партнерство Москвы и Пхеньяна уже не ограничивается только поставками оружия, но включает и привлечение военнослужащих из КНДР в вооруженные силы России.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в вооруженные силы оккупанта", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в развитии отношений с партнерами.

"Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущение большей войны",— подчеркнул Зеленский.

Пост Зеленского в Facebook

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжают идентифицировать северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России.

А глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, как и чем Северная Корея помогает России.