Военные КНДР на войне в Украине — Зеленский сделал заявление

Зеленский в обращении заявил, что военных из КНДР привлекают в армию России
Украина наблюдает наращивание военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Вооруженным силам нужно больше поддержки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 13 октября.
Военные из КНДР уже в рядах российской армии
Зеленский отметил, что партнерство Москвы и Пхеньяна уже не ограничивается только поставками оружия, но включает и привлечение военнослужащих из КНДР в вооруженные силы России.
"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в вооруженные силы оккупанта", — сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в развитии отношений с партнерами.
"Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил — это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущение большей войны",— подчеркнул Зеленский.
Ранее мы сообщали, что в Украине продолжают идентифицировать северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России.
А глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, как и чем Северная Корея помогает России.
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