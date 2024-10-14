КНДР привела свою артиллерию к боевой готовности

КНДР на границе с Южной Кореей привела в полную боевую готовность артиллерию
Северная Корея в воскресенье, 13 октября, приказала всем артиллерийским подразделениям, расположенным на границе с Южной Кореей, быть готовыми к ведению огня. Таким образом КНДР "готовится" к возможным атакам дронов с юга.
Об этом сообщает Yonhap.
Боевая готовность артиллерии КНДР
Отмечается, что Генеральный штаб КНДР приказал привести в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей и усилить работу ПВО до 20:00 13 октября.
"Восемь артиллерийских бригад, полностью вооруженных в соответствии с расстановкой сил и средств в военное время, должны быть переведены в состояние боевой готовности к 20:00 13 числа, а также должны быть завершены различные проекты по обеспечению оперативной безопасности", — говорилось в приказе.
Кроме того, Генштаб приказал вооруженным силам всех уровней подготовить тщательные контрмеры, если еще один южнокорейский беспилотник "пересечет границу", и ударить по нему, даже если это перерастет в вооруженный конфликт.
Также ранее КНДР утверждала, что Южная Корея в этом месяце трижды запускала беспилотники в сторону Пхеньяна и угрожала применить силу в случае повторных полетов.
Напомним, недавно в ISW заявили, что в Украине идентифицируют северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что военнослужащие из КНДР вступают в вооруженные силы России.
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