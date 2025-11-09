Путин зашел в тупик — Зеленский объяснил, почему

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Кремлевский диктатор Владимир Путин оказался в тупиковой ситуации. Дело в том, что реальных успехов на поле боя у РФ нет.

Об этом в интервью The Guardian сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Путин зашел в тупик

По мнению украинского лидера, Кремль не воплотил поставленные цели, поэтому сейчас ищет, что показать собственному обществу.

"Ситуация более похожа на патовую для него (Путина, — Ред.). Для нас это трудно, но мы дома и защищаем свое, а у него другая история — он радикально настроил свое общество, пообещал цели, которых не достиг. Поэтому ему нужно показывать какие-то достижения", — объяснил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Путин может напасть не только на Украину, но и на другие страны. Речь идет о Европе.

Ранее президент Зеленский отметил, что Трампа боятся все страны мира. Украина же с Америкой дружит.