Головна Новини дня Путін у тупиковій ситуації — заява Зеленського

Путін у тупиковій ситуації — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 23:59
Оновлено: 23:59
Путін зайшов у глухий кут — Зеленський пояснив, чому
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Кремлівській диктатор Володимир Путін опинився в тупиковій ситуації. Річ у тім, що реальних успіхів на полі бою у РФ немає.

Про це в інтерв'ю The Guardian повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Чому Путін зайшов у глухий кут 

На думку українського лідера, Кремль не втілив поставлені цілі, тому наразі шукає, що показати власному суспільству.

"Ситуація більш схожа на патову для нього (Путіна, — Ред.). Для нас це важко, але ми вдома й захищаємо своє, а в нього інша історія — він радикально налаштував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не досяг. Тому йому потрібно показувати якісь надбання", — пояснив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Путін може напасти не лише на Україну, а й на інші країни. Йдеться про Європу.

Раніше президент Зеленський зазначив, що Трампа бояться всі країни світу. Україна ж з Америкою товаришує.

Володимир Зеленський володимир путін політики війна в Україні Росія
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
