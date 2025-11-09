Путін зайшов у глухий кут — Зеленський пояснив, чому

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Кремлівській диктатор Володимир Путін опинився в тупиковій ситуації. Річ у тім, що реальних успіхів на полі бою у РФ немає.

Про це в інтерв'ю The Guardian повідомив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Читайте також:

Чому Путін зайшов у глухий кут

На думку українського лідера, Кремль не втілив поставлені цілі, тому наразі шукає, що показати власному суспільству.

"Ситуація більш схожа на патову для нього (Путіна, — Ред.). Для нас це важко, але ми вдома й захищаємо своє, а в нього інша історія — він радикально налаштував своє суспільство, пообіцяв цілі, яких не досяг. Тому йому потрібно показувати якісь надбання", — пояснив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Путін може напасти не лише на Україну, а й на інші країни. Йдеться про Європу.

Раніше президент Зеленський зазначив, що Трампа бояться всі країни світу. Україна ж з Америкою товаришує.