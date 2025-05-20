Разговор Путина и Трампа — в России жаловались на Украину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного звонка с президентом США Дональдом Трампом 19 мая жаловался ему на Украину. Он заявил, что Киев якобы атаковал Москву накануне "Дня победы".

Об этом сообщают росСМИ.

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Путин жаловался Трампу на Украину

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил росСМИ, что во время телефонного разговора с Трампом диктатор заявил, что накануне "Дня Победы" Киев якобы атаковал Москву беспилотниками. Однако, по словам Путина, "практически все дроны сбили".

Кроме того, глава Кремля выдумал, что было предупреждение об "угрозах совершения терактов" на Красной площади 9 мая. Путин считает, что "это были запугивания" для лидеров, которые приехали на парад.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Кремля назвал разговор с главой Белого дома "содержательным" и "откровенным".

В то же время президент США сделал заявление после телефонного разговора с Путиным. По словам Трампа, Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении войны.