Розмова Путіна і Трампа — в Росії скаржились на Україну

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонного дзвінка з президентом США Дональдом Трампом 19 травня скаржився йому на Україну. Він заявив, що Київ нібито атакував Москву напередодні "Дня перемоги".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін скаржився Трампу на Україну

Помічник Путіна Юрій Ушакав заявив росЗМІ, що під час телефонної розмови з Трампом диктатор заявив, що напередодні "Дня Перемоги" Київ нібито атакував Москву безпілотниками. Однак, за словами Путіна, "практично усі дрони збили".

Крім того, очільник Кремля вигадав, що було попередження про "загрози вчинення терактів" на Червоній площі 9 травня. Путін вважає, що "це були залякування" для лідерів, які приїхали на парад.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Очільник Кремля назвав розмову із главою Білого дому "змістовною" та "відвертою".

Водночас президент США зробив заяву після телефонної розмови з Путіним. За словами Трампа, Росія та Україна найближчим часом розпочнуть переговори про припинення війни.