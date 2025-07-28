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Путин серьезно просчитался — заявление сенатора США

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 23:23
Американский сенатор заявил, что Путин просчитался — почему он так считает
Сенатор США от республиканцев Линдси Грэм. Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин серьезно просчитался в своем отношении к президенту США Дональду Трампу. В последнее время Россия своими действиями подтверждает, что не желает сесть за стол переговоров.

Об этом в понедельник, 28 июля, написал в соцсети Х сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Грэм отметил, что страны, поддерживающие российского диктатора и войну, которую тот ведет против Украины, вскоре должны за это заплатить.

"Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, скоро заплатят за это давно назревшую цену", — написал сенатор.

Также он добавил, что Конгресс США готов помогать Трампу в усилиях, которые направлены на возвращение к столу переговоров.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Владимира Путина. По его мнению, президент РФ тратит деньги на убийства, не заботясь об экономике собственного государства.

Ранее мы сообщали, что президент США назвал россиян "замечательными людьми". Американский лидер отметил, что не хотел бы применять против России санкции.

США владимир путин Дональд Трамп политики война в Украине Сенат
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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