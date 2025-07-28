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Путін серйозно прорахувався — заява сенатора США

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:23
Американський сенатор заявив, що Путін прорахувався — чому він так вважає
Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем. Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін серйозно прорахувався у своєму ставленні до президента США Дональда Трампа. Останнім часом Росія своїми діями підтверджує, що не бажає сісти за стіл переговорів.

Про це в понеділок, 28 липня, написав у соцмережі Х сенатор-республіканець Ліндсі Грем

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Грем зазначив, що країни, які підтримують російського диктатора та війну, яку той веде проти України, невдовзі мають за це заплатити.

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну", — написав сенатор.

Також він додав, що Конгрес США готовий допомагати Трампу  в зусиллях, які спрямовані на повернення до столу переговорів.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна. На його думку, президент РФ витрачає гроші на вбивства, не дбаючи про економіку власної держави.

Раніше ми повідомляли, що президент США назвав росіян "чудовими людьми". Американський лідер зазначив, що не хотів би застосовувати проти Росії санкції.

США володимир путін Дональд Трамп політики війна в Україні Сенат
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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