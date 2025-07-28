Американський сенатор заявив, що Путін прорахувався — чому він так вважає

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем. Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін серйозно прорахувався у своєму ставленні до президента США Дональда Трампа. Останнім часом Росія своїми діями підтверджує, що не бажає сісти за стіл переговорів.

Про це в понеділок, 28 липня, написав у соцмережі Х сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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I completely understand President @realDonaldTrump’s frustration with Russia’s continued attacks on Ukraine, which indicates no real desire to come to the peace table.



Putin has seriously miscalculated President Trump. I hope countries like China, India and Brazil — who prop up… https://t.co/RXPEr7aAE7 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 28, 2025

Думка сенатора щодо Путіна та мирних перемовин

Грем зазначив, що країни, які підтримують російського диктатора та війну, яку той веде проти України, невдовзі мають за це заплатити.

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну", — написав сенатор.

Також він додав, що Конгрес США готовий допомагати Трампу в зусиллях, які спрямовані на повернення до столу переговорів.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна. На його думку, президент РФ витрачає гроші на вбивства, не дбаючи про економіку власної держави.

Раніше ми повідомляли, що президент США назвав росіян "чудовими людьми". Американський лідер зазначив, що не хотів би застосовувати проти Росії санкції.