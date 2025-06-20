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Путин раскрыл планы по наступлению на Сумы

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Дата публикации 20 июня 2025 22:05
Что сказал Путин о наступлении на Сумы - детали
Владимир Путин. Фото: Reuters
Ключові моменти Что сказал Путин относительно наступления на Сумы

Российский диктатор Владимир Путин заверил, что Москва якобы не намерена захватывать Сумы. В то же время он сразу же цинично заметил, что полностью такой сценарий не исключается.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что сказал Путин относительно наступления на Сумы

В частности, Путин заявил, что Россия якобы намерена сформировать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Сумской областью шириной 10-15 километров.

При этом он в очередной раз озвучил ложные утверждения о якобы "огромных потерях" Вооруженных сил Украины во время боевых действий на Курском направлении.

"Мы не имеем такой задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю", — добавил он.

Кроме того, диктатор заявил, что Россию якобы сильно напугала атака Украины на Курскую область. По его словам, после этого Киев якобы начал представлять угрозу еще для двух российских регионов.

Напомним, что сегодня же Владимир Путин озвучил очередной имперский тезис, заявив, что русские и украинцы — это "единый народ". В этом же контексте он выразил убеждение, что вся территория Украины якобы должна входить в состав России, тем самым в очередной раз поставив под сомнение суверенитет украинского государства.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что риторика российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины является откровенно вызывающей и свидетельствует о полном пренебрежении к миротворческим инициативам, в частности со стороны Соединенных Штатов. Подобные заявления лишь подчеркивают нежелание Кремля идти на компромиссы и сохранять стабильность в регионе.

владимир путин Сумы война в Украине Россия наступление
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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