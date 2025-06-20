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Путін розкрив плани щодо наступу на Суми

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Дата публікації: 20 червня 2025 22:05
Що сказав Путін щодо наступу на Суми - деталі
Володимир Путін. Фото: Reuters
Ключові моменти Що сказав Путін щодо наступу на Суми

Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що Москва начебто не має наміру захоплювати Суми. Водночас він одразу ж цинічно зауважив, що повністю такий сценарій не виключається.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що сказав Путін щодо наступу на Суми

Зокрема, Путін заявив, що Росія нібито має намір сформувати так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Сумською областю шириною 10–15 кілометрів.

При цьому він вкотре озвучив неправдиві твердження про нібито "величезні втрати" Збройних сил України під час бойових дій на Курському напрямку.

"Ми не маємо такого завдання забрати Суми, але я цього не виключаю", — додав він.

Крім того, диктатор заявив, що Росію нібито сильно налякала атака України на Курську область. За його словами, після цього Київ начебто почав становити загрозу ще для двох російських регіонів.

Нагадаємо, що сьогодні ж Володимир Путін озвучив чергову імперську тезу, заявивши, що росіяни та українці — це "єдиний народ". У цьому ж контексті він висловив переконання, що вся територія України начебто повинна входити до складу Росії, тим самим вкотре поставивши під сумнів суверенітет української держави.

Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що риторика російського диктатора Володимира Путіна щодо України є відверто зухвалою та свідчить про повну зневагу до миротворчих ініціатив, зокрема з боку Сполучених Штатів. Подібні заяви лише підкреслюють небажання Кремля йти на компроміси та зберігати стабільність у регіоні.

володимир путін Суми війна в Україні Росія наступ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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