Путин требует от Украины признания "референдумов" на ВОТ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины признать результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В то же время он угрожает новой войной.

Об этом глава Кремля сказал в интервью Sky News Arabia.

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Российский диктатор Путин снова заговорил о "нейтралитете" Украины, а также о необходимости не вооружать Украину ядерным оружием.

Кроме того, глава Кремля хочет, чтобы Украина признала результаты незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях. При этом он угрожает, что игнорирование "этих результатов означает вероятность возобновления вооруженного конфликта".

Также Путин требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".

Диктатор обвинил "внешние стороны", в том, что они "не стремятся прекратить конфликт, а скорее используют Украину для достижения злонамеренных целей".

"Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сторон, которые работают против России", — заявил президент страны-агрессора.

Напомним, что недавно Путин сказал, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на циничные заявления Путина об Украине и войне.