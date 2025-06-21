Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин пригрозил Украине новой войной и выдвинул ряд требований

Путин пригрозил Украине новой войной и выдвинул ряд требований

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 13:11
Путин требует от Украины признания "референдумов" на ВОТ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Ключові моменти Путин угрожает Украине новой войной — детали

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины признать результаты псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В то же время он угрожает новой войной.

Об этом глава Кремля сказал в интервью Sky News Arabia.

Реклама
Читайте также:

Путин угрожает Украине новой войной — детали

Российский диктатор Путин снова заговорил о "нейтралитете" Украины, а также о необходимости не вооружать Украину ядерным оружием.

Кроме того, глава Кремля хочет, чтобы Украина признала результаты незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях. При этом он угрожает, что игнорирование "этих результатов означает вероятность возобновления вооруженного конфликта".

Также Путин требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".

Диктатор обвинил "внешние стороны", в том, что они "не стремятся прекратить конфликт, а скорее используют Украину для достижения злонамеренных целей".

"Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сторон, которые работают против России", — заявил президент страны-агрессора.

Напомним, что недавно Путин сказал, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на циничные заявления Путина об Украине и войне.

владимир путин обстрелы война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации