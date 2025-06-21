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Путін пригрозив Україні новою війною та висунув низку вимог

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Дата публікації: 21 червня 2025 13:11
Путін вимагає від України визнання "референдумів" на ТОТ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
Ключові моменти Путін погрожує Україні новою війною — деталі

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України визнати результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Водночас він погрожує новою війною. 

Про це очільник Кремля сказав в інтерв'ю Sky News Arabia.

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Путін погрожує Україні новою війною — деталі

Російський диктатор Путін знову заговорив про "нейтралітет" України, а також про необхідність не озброювати Україну ядерною зброєю. 

Крім того, глава Кремля хоче, щоб Україна визнала результати незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. Водночас він погрожує, що ігнорування "цих результатів означає ймовірність відновлення збройного конфлікту".

Також Путін вимагає від України "забезпечення прав російськомовних та проросійських жителів".

Диктатор звинуватив "зовнішні сторони" у тому, що вони "не прагнуть припинити конфлікт, а радше використовують Україну для досягнення зловмисних цілей".

"Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сторін, які працюють проти Росії", — заявив президент країни-агресора.

Нагадаємо, що нещодавно Путін сказав, що "вся Україна" нібито належить Росії.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цинічні заяви Путіна про Україну і війну.

володимир путін обстріли війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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