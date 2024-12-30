Путин попал в список самых больших неудачников 2024 года

Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico
Российский диктатор Владимир Путин попал в рейтинг самых больших неудачников 2024 года. Авторы списка посмеялись над его идеей "захватить Украину за три дня".
Об этом сообщает Politico в понедельник, 30 декабря.
Путин в списке неудачников
Авторы отмечают, что в 2024 году ситуация российской оккупационной армии на фронте в Украине складывалась крайне неудачно.
"Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления в Курской области. Поскольку российская экономика перегревается из-за высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял свою точку опоры в Сирии (и путь в Африку) с падением режима Асада. А Москва завершила год тем, что просила прощения (без признания вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет", — отмечает Politico.
В список также вошли:
- президент Франции Эмманюэль Макрон;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- премьер Венгрии Виктор Орбан;
- диктатор Сирии Башар Асад.
Напомним, Путин одобрил обновленную "Стратегию противодействия экстремизму", в которой Украина впервые определена как главный источник угроз.
Также Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, назвав этот инцидент "трагическим событием".
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