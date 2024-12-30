Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico arrow

Путин попал в список неудачников 2024 года, — Politico

30 декабря 2024 13:20
Аркадий Пастула - Редактор
Путин попал в список самых больших неудачников 2024 года
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Demianchuk/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Российский диктатор Владимир Путин попал в рейтинг самых больших неудачников 2024 года. Авторы списка посмеялись над его идеей  "захватить Украину за три дня".

Об этом сообщает Politico в понедельник, 30 декабря.

Читайте также:

Путин в списке неудачников

Авторы отмечают, что в 2024 году ситуация российской оккупационной армии на фронте в Украине складывалась крайне неудачно.

"Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году это продолжалось плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления в Курской области. Поскольку российская экономика перегревается из-за высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы, Путин потерял свою точку опоры в Сирии (и путь в Африку) с падением режима Асада. А Москва завершила год тем, что просила прощения (без признания вины) за сбитый азербайджанский гражданский самолет", — отмечает Politico.

В список также вошли:

  • президент Франции Эмманюэль Макрон;
  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер Венгрии Виктор Орбан;
  • диктатор Сирии Башар Асад.

Напомним, Путин одобрил обновленную "Стратегию противодействия экстремизму", в которой Украина впервые определена как главный источник угроз.

Также Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, назвав этот инцидент "трагическим событием".

война владимир путин Украина президент Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:50 Украина получит арену топуровня — в Полтаве большое строительство

14:34 Зеленский озвучил сумму, собранную платформой United24 за год

14:33 Под Одессой готовили крупный теракт на железной дороге — детали

14:30 Зарплаты в полиции — какие суммы и где нужны работники

14:23 Подземка как укрытие — сколько людей приняло метро в 2024 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

14:16 Визит Сибиги в Сирию — Зеленский сообщил детали

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

14:12 Starlink предоставит мобильную связь в Украине через спутники

14:03 Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

14:50 Украина получит арену топуровня — в Полтаве большое строительство

14:34 Зеленский озвучил сумму, собранную платформой United24 за год

14:33 Под Одессой готовили крупный теракт на железной дороге — детали

14:30 Зарплаты в полиции — какие суммы и где нужны работники

14:23 Подземка как укрытие — сколько людей приняло метро в 2024 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

14:16 Визит Сибиги в Сирию — Зеленский сообщил детали

14:12 Starlink предоставит мобильную связь в Украине через спутники

14:03 Поджег дом подростка — на Николаевщине задержали мужчину

13:54 Готовится к ударам — сколько ракет и дронов у РФ есть в запасе

13:43 Вирусологи обнаружили мутации птичьего гриппа — чем они опасны

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года