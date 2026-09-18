Путин взял под контроль РФ активы Auchan, Nestle и Leroy Merlin

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче под так называемое "временное управление" активов целого ряда крупных иностранных компаний, работающих в России. В частности, речь идет о Auchan, Nestle и компаниях из группы Leroy Merlin.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Новини.LIVE.

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Контроль России над активами иностранных компаний

Активы российских компаний передаются под временный контроль АО «Л.Е.В. Менеджмент». Под управление этой же структуры также переходят активы FM Logistics, Bati Logistics и ООО "Ле Монлид", которое связывают с сетью, ранее осуществлявшей деятельность в РФ под брендом Leroy Merlin.

Юридически это решение не означает окончательного лишения владельцев права собственности, поскольку речь идет именно об установлении режима временного управления. В то же время такой формат фактически ограничивает возможность владельцев самостоятельно распоряжаться и контролировать активы, расположенные на территории России.

Структура "Л.Е.В. Менеджмент", получившая масштабные активы, была зарегистрирована в России в октябре 2024 года. На данный момент известно лишь имя ее генерального директора Андрея Краюшкина, тогда как информацию о конечных бенефициарах компании скрывают.

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Компания Nestle работает на российском рынке с 1990-х годов и владеет там несколькими мощными производственными площадками.

Auchan также продолжала полноценную деятельность в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время Leroy Merlin ранее формально передала контроль местному менеджменту с последующим ребрендингом.

Перевод иностранного бизнеса под принудительное управление стал системной политикой Москвы в ответ на международные санкции и уход западного капитала.

Как писали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига призвал международных партнеров продолжать ужесточение санкций против России. В частности, речь идет об отключении РФ от SWIFT.

Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что Россия пока сохраняет экономические возможности для дальнейшего ведения войны. По его оценке, ключевые макроэкономические показатели на данный момент не указывают на критическое истощение ресурсов страны.