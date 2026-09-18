Путін забрав під контроль РФ активи Auchan, Nestle та Leroy Merlin

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу під так зване "тимчасове управління" активів цілої низки великих іноземних компаній, які працюють в Росії. Зокрема, йдеться про Auchan, Nestle, компанії з групи Leroy Merlin.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Контроль Росії над активами іноземних компаній

Активи російських компаній передають під тимчасовий контроль АТ "Л.Є.В. Менеджмент". Під управління цієї ж структури також переходять активи FM Logistics, Bati Logistics і ТОВ "Ле Монлід", яке повʼязують із мережею, що раніше здійснювала діяльність у РФ під брендом Leroy Merlin.

Юридично це рішення не означає остаточного позбавлення власників права власності, оскільки йдеться саме про встановлення режиму тимчасового управління. Водночас такий формат фактично обмежує можливість власників самостійно розпоряджатися та контролювати активи, розташовані на території Росії.

Структуру "Л.Є.В. Менеджмент", яка отримала масштабні активи, зареєстрували в Росії у жовтні 2024 року. Наразі відомо лише імʼя її генерального директора Андрія Краюшкіна, тоді як інформацію про кінцевих бенефіціарів компанії приховують.

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Компанія Nestle працює на російському ринку з 1990-х років і володіє там декількома потужними виробничими майданчиками.

Auchan також продовжувала повноцінну діяльність у РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Leroy Merlin раніше формально передала контроль місцевому менеджменту з подальшим ребрендингом.

Переведення іноземного бізнесу під примусове управління стало системною політикою Москви у відповідь на міжнародні санкції та вихід західного капіталу.

Як писали Новини.LIVE, глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів продовжувати посилення санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про відключення РФ від SWIFT.

Раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що Росія поки зберігає економічні можливості для подальшого ведення війни. За його оцінкою, ключові макроекономічні показники наразі не вказують на критичне виснаження ресурсів країни.