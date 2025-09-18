Видео
Україна
Путин озвучил количество солдат РФ, которые воюют в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:10
Сколько россиян воюет против Украины — Путин сделал заявление
Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин озвучил количество бойцов армии РФ, которые воюют против Украины. На украинской территории находится более полумиллиона российских оккупантов.

Об этом владелец Кремля заявил во время встречи с лидерами парламентских фракций в Государственной Думе в четверг, 18 сентября.

Читайте также:

Путин сказал, сколько россиян воюет против Украины

По подсчетам российского диктатора, более 700 тысяч россиян сейчас воюют против Украины. Кроме того, Путин предложил выдвигать участников войны на руководящие государственные должности.

"Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении родине, которые рискуют своим здоровьем и жизнью. Именно таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена", — заявил Путин.

Кроме того, президент государства-агрессора подчеркнул, что "качество российской армии меняется", а увеличенные расходы на оборону, которые растут ежегодно, по его словам, "не уходят в песок".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потери РФ в войне значительно превышают потери украинцев.

А также американский лидер намекнул на хорошие новости по урегулированию российской агрессии.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
