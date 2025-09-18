Скільки росіян воює проти України — Путін зробив заяву

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін озвучив кількість бійців армії РФ, які воюють проти України. На українській території перебуває понад пів мільйона російських окупантів.

Про це власник Кремля заявив під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій у Державній Думі у четвер, 18 вересня.

Реклама

Читайте також:

Путін сказав, скільки росіян воюють проти України

За підрахунками російського диктатора, понад 700 тисяч росіян зараз воюють проти України. Крім того Путін запропонував висувати учасників війни на керівні державні посади.

"Ми повинні шукати, знаходити та висувати людей, які нічого не бояться в служінні батьківщині, які ризикують своїм здоров'ям та життям. Саме таких людей потрібно висувати на керівні пости. Це буде наша зміна", — заявив Путін.

Крім того, президент держави-агресорки наголосив, що "якість російської армії змінюється", а збільшені витрати на оборону, які зростають щороку, за його словами, "не йдуть у пісок".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що втрати РФ у війні значно перевищують втрати українців.

А також американський лідер натякнув на гарні новини щодо врегулювання російської агресії.