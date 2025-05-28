Путин выдвинул требования, при которых готов закончить войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин выдвинул требования, при которых он готов закончить полномасштабную войну в Украине. Следовательно, глава Кремля требует от западных лидеров письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и отменить часть санкций против России.

Об этом информирует Reuters.

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Условия и требования Путина для окончания войны в Украине

По информации источников Reuters, условия президента РФ Владимира Путина по прекращению войны в Украине включают требование, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток. Также российский диктатор требует снять часть санкций с России.

"Путин готов к миру, но не любой ценой", — заявил один высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением высшего руководства Кремля, который говорил на условиях анонимности.

В то же время три российских источника сказали, что Путин хочет "письменного" обязательства крупных западных держав не расширять Североатлантический блок (НАТО) на восток. Это требование российского диктатора означает — официальное исключение членства для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

По словам трех источников, Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, некоторые западные санкции были сняты, вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе был решен, а русскоязычные в Украине получили защиту.

Первый источник сообщил, что если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, он попытается показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что "мир завтра будет еще более болезненным".

Напомним, что недавно Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Путина, и пригрозил "плохими вещами".

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит "меморандум", в котором изложит свое видение дальнейших действий на пути к прекращению огня.