Путін висунув вимоги, за яких готовий закінчити війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін висунув вимоги, за яких він готовий закінчити повномасштабну війну в Україні. Так, очільник Кремля вимагає від західних лідерів письмове зобовʼязання припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.

Про це інформує Reuters.

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Умови та вимоги Путіна задля закінчення війни в Україні

За інформацією джерел Reuters, умови президента РФ Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні включають вимогу, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід. Також російський диктатор вимагає зняти частину санкцій з Росії.

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", — заявило одне високопоставлене російське джерело, знайоме з думкою вищого керівництва Кремля, яке говорило на умовах анонімності.

Водночас три російських джерела сказали, що Путін хоче "письмового" зобов'язання великих західних держав не розширювати Північноатлантичний блок (НАТО) на схід. Ця вимога російського диктатора означає — офіційне виключення членства для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

За словами трьох джерел, Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, деякі західні санкції були зняті, питання заморожених російських суверенних активів на Заході було вирішене, а російськомовні в Україні отримали захист.

Перше джерело повідомило, що якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою воєнних перемог, що "мир завтра буде ще більш болючим".

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп зробив різку заяву на адресу Путіна, й пригрозив "поганими речами".

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує "меморандум", у якому викладе своє бачення подальших дій на шляху до припинення вогню.