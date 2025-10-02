Путин на "Валдае" обвинил Европу и лицемерно говорил об Украине

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме в очередной раз пытался переложить ответственность за войну на Запад. В своих речах он соединил привычные манипуляции, обвинения в адрес Европы и лицемерные заявления о "боли россиян" из-за страданий украинцев.

Основные заявления Путина

Во время форума Путин лицемерно заявил, что россиянам якобы "больно наблюдать страдания украинцев", одновременно продолжая оправдывать агрессию против Украины. Он переложил вину за развязанную войну на Запад и в очередной раз упомянул НАТО.

"Те, кто натравил Киев на Москву, плевать хотели на интересы и России, и Украины", — сказал он.

Также Путин заявил, что конфликта якобы можно было избежать, "если бы Трамп был у власти и НАТО не приблизилось к границам РФ". Но, здесь, очевидно, со стороны кремлевского диктатора есть манипуляция, ведь РФ уже давно имеет общие границы со странами, вступившими в НАТО, а именно — со странами Балтии. Поэтому таким образом Путин пытается оправдать военную агрессию против Украины.

Диктатор заявил, что для Запада война в Украине является лишь "карточкой в более масштабной игре". Он попытался выдать агрессию РФ за "законные стремления" к безопасности.

"Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России", — отметил Путин.

Отдельно он обвинил Европу в ответственности за затягивание войны и "постоянной эскалации". На самом деле эскалацию провоцирует исключительно Россия, что подтверждают постоянные скандальные заявления Дмитрия Медведева, которые он публикует в соцсетях. И именно Россия продолжает ту войну против Украины, которая была развязана ею еще в 2014 году.

Прокомментировал Путин и риторику ЕС, пожаловавшись на "агрессивный тон" европейских политиков. Он назвал "анахронизмом" блоковую политику, а разговоры о возможной войне с Россией — "чушью".

"Европейские политики пытаются залатать трещины в здании Европы путем формирования образа врага в лице России", — заявил диктатор. Он также пригрозил, что провокации против России "заканчиваются плохо для провокаторов".

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хвастался перед президентом США Дональдом Трампом намерениями "за месяц захватить Покровск".

Ранее мы также информировали, что Арсений Яценюк назвал главной ошибкой президентов США в отношениях с Путиным убеждение, что он будет придерживаться международных правил.