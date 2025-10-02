Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін на форумі у Валдаї заговорив про "біль росіян за Україну"

Путін на форумі у Валдаї заговорив про "біль росіян за Україну"

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 23:37
Путін на "Валдаї" звинуватив Європу та лицемірно говорив про Україну
Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдайському форумі вкотре намагався перекласти відповідальність за війну на Захід. У своїх промовах він поєднав звичні маніпуляції, звинувачення на адресу Європи та лицемірні заяви про "біль росіян" через страждання українців.

Про це повідомили росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Основні заяви Путіна

Під час форуму Путін лицемірно заявив, що росіянам нібито "боляче спостерігати страждання українців", водночас продовжуючи виправдовувати агресію проти України. Він переклав провину за розв’язану війну на Захід і вкотре згадав НАТО.

"Ті, хто нацькував Київ на Москву, начхати хотіли на інтереси і Росії, і України", — сказав він.

Також Путін заявив, що конфлікту нібито можна було уникнути, "якби Трамп був при владі та НАТО не наблизилося до кордонів РФ". Але, тут, вочевидь, із боку кремлівського диктатора є маніпуляція, адже РФ вже давно має спільні кордони із країнами, що вступили у НАТО, а саме — із країнами Балтії. Тож таким чином Путін намагається виправдати воєнну агресію проти України. 

Диктатор заявив, що для Заходу війна в Україні є лише "карткою у більш масштабній грі". Він спробував видати агресію РФ за "законні прагнення" до безпеки.

"Прагнення всіх країн забезпечити свою безпеку законні, це стосується і України, і Росії", — зазначив Путін.

Окремо він звинуватив Європу у відповідальності за затягування війни та "постійній ескалації". Насправді ескалацію провокує виключно Росія, що підтверджують постійні скандальні заяви Дмітрія Медведєва, які він публікує в соцмережах. Та саме Росія продовжує ту війну проти України, що була розв’язана нею ще у 2014 році.

Прокоментував Путін і риторику ЄС, поскаржившись на "агресивний тон" європейських політиків. Він назвав "анахронізмом" блокову політику, а розмови про можливу війну з Росією — "нісенітницею".

"Європейські політики намагаються залатати тріщини у будівлі Європи шляхом формування образу ворога в особі Росії", — заявив диктатор. Він також пригрозив, що провокації проти Росії "закінчуються погано для провокаторів".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хизувався перед президентом США Дональдом Трампом намірами "за місяць захопити Покровськ".

Раніше ми також інформували, що Арсеній Яценюк назвав головною помилкою президентів США у відносинах із Путіним переконання, що він дотримуватиметься міжнародних правил.

володимир путін Україна війна в Україні Росія форум
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації