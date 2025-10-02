Путін на "Валдаї" звинуватив Європу та лицемірно говорив про Україну

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдайському форумі вкотре намагався перекласти відповідальність за війну на Захід. У своїх промовах він поєднав звичні маніпуляції, звинувачення на адресу Європи та лицемірні заяви про "біль росіян" через страждання українців.

Про це повідомили росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Основні заяви Путіна

Під час форуму Путін лицемірно заявив, що росіянам нібито "боляче спостерігати страждання українців", водночас продовжуючи виправдовувати агресію проти України. Він переклав провину за розв’язану війну на Захід і вкотре згадав НАТО.

"Ті, хто нацькував Київ на Москву, начхати хотіли на інтереси і Росії, і України", — сказав він.

Також Путін заявив, що конфлікту нібито можна було уникнути, "якби Трамп був при владі та НАТО не наблизилося до кордонів РФ". Але, тут, вочевидь, із боку кремлівського диктатора є маніпуляція, адже РФ вже давно має спільні кордони із країнами, що вступили у НАТО, а саме — із країнами Балтії. Тож таким чином Путін намагається виправдати воєнну агресію проти України.

Диктатор заявив, що для Заходу війна в Україні є лише "карткою у більш масштабній грі". Він спробував видати агресію РФ за "законні прагнення" до безпеки.

"Прагнення всіх країн забезпечити свою безпеку законні, це стосується і України, і Росії", — зазначив Путін.

Окремо він звинуватив Європу у відповідальності за затягування війни та "постійній ескалації". Насправді ескалацію провокує виключно Росія, що підтверджують постійні скандальні заяви Дмітрія Медведєва, які він публікує в соцмережах. Та саме Росія продовжує ту війну проти України, що була розв’язана нею ще у 2014 році.

Прокоментував Путін і риторику ЄС, поскаржившись на "агресивний тон" європейських політиків. Він назвав "анахронізмом" блокову політику, а розмови про можливу війну з Росією — "нісенітницею".

"Європейські політики намагаються залатати тріщини у будівлі Європи шляхом формування образу ворога в особі Росії", — заявив диктатор. Він також пригрозив, що провокації проти Росії "закінчуються погано для провокаторів".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хизувався перед президентом США Дональдом Трампом намірами "за місяць захопити Покровськ".

Раніше ми також інформували, що Арсеній Яценюк назвав головною помилкою президентів США у відносинах із Путіним переконання, що він дотримуватиметься міжнародних правил.