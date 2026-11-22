Лидер США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Младший британский министр по связям с регионами и по европейским делам Хэмиш Фалконер отреагировал на заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о "дружбе" с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал главу государства-террориста "мясником".

Об этом сообщает SkyNews, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Великобритании отреагировали на "дружбу" между Путиным и Трампом

Фалконер присоединился к политикам, раскритиковавшим высказывания Трампа в адрес Путина. Он назвал российского диктатора "мясником" и осудил "варварскую и незаконную войну России".

По его словам, цена войны оказалась чрезвычайно высокой.

Кроме того, британский министр заявил, что РФ страдает от войны, которая является незаконной и жестокой.

Читайте также:

"Является ли Владимир Путин моим другом? Нет. И он также не является другом Великобритании", — говорит Фалконер.

Он также прокомментировал реакцию британских властей на заявление Трампа о дружеских отношениях с Путиным. По его словам, премьер-министр Великобритании регулярно общается с американским лидером и открыто выражает свою позицию в отношении российской агрессии.

Как писали Новини.LIVE, Трамп провел встречу с Путиным в Китае во время саммита АТЭС. Американский лидер назвал российского диктатора своим другом и заявил, что их отношения остаются прекрасными уже много лет.

А 21 ноября Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что считает Путина своим другом. Он распространил совместное фото с ним. Позже он опубликовал коллаж под названием "Великие державы — 1945, 2026". На первой части изображены Сталин, Рузвельт и Черчилль, а на второй — Трамп во время встречи с Путиным и Си Цзиньпином.