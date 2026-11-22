Лідер США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Молодший британський міністр у зв'язках з регіонами та у європейських справах Геміш Фалконер відреагував на заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про "дружбу" з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав главу держави-терористки "мʼясником".

Про це повідомляє SkyNews, передає Новини.LIVE.

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У Британії відреагували на "дружбу" між Путіним та Трампом

Фалконер приєднався до політиків, які розкритикували висловлювання Трампа щодо Путіна. Він назвав російського диктатора "м’ясником" і засудив "варварську та незаконну війну Росії".

За його словами, ціна війни виявилася надзвичайно високою.

Крім того, британський міністр заявив, що РФ страждає від війни, яка є незаконною та жорстокою.

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"Чи є Володимир Путін моїм другом? Ні. І він також не є другом Великої Британії", — каже Фалконер.

Він також прокоментував реакцію британської влади на заяву Трампа про дружні стосунки з Путіним. За його словами, премʼєр Британії регулярно спілкується з американським лідером і відкрито висловлює свою позицію щодо російської агресії.

Як писали Новини.LIVE, Трамп провів зустріч із Путіним у Китаї під час саміту АТЕС. Американський лідер назвав російського диктатора своїм другом і заявив, що їхні відносини залишаються чудовими вже багато років.

А 21 листопада Трамп опублікував допис, в якому заявив, що вважає Путіна своїм другом. Він поширив спільне фото з ним. Пізніше він опублікував колаж під назвою "Великі держави — 1945, 2026". На першій частині зображені Сталін, Рузвельт і Черчилль, а на другій — Трамп під час зустрічі з Путіним та Сі Цзіньпіном.