Трамп заявил, что Путин хотел бы завершить войну

Президент РФ Владимир Путин хотел бы закончить войну. По крайней мере такое впечатление сложилось у Виткоффа и Кушнера после встречи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Мнение Трампа относительно стремления Путина завершить войну

"Он хотел бы, чтобы война закончилась. Думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Думаю, он хотел бы торговать с США, честно говоря, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю", — заявил американский лидер.

