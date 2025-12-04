Трамп заявил, что Путин хотел бы завершить войну

Путин хотел бы закончить войну — мнение Трампа
Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:28
Срочная новость
Президент РФ Владимир Путин хотел бы закончить войну. По крайней мере такое впечатление сложилось у Виткоффа и Кушнера после встречи.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Реклама
Читайте также:
Мнение Трампа относительно стремления Путина завершить войну
"Он хотел бы, чтобы война закончилась. Думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Думаю, он хотел бы торговать с США, честно говоря, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю", — заявил американский лидер.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
Реклама