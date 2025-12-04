Видео
Главная Новости дня Путин хотел бы закончить войну — мнение Трампа

Путин хотел бы закончить войну — мнение Трампа

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:28
Трамп заявил, что Путин хотел бы завершить войну
Срочная новость

Президент РФ Владимир Путин хотел бы закончить войну. По крайней мере такое впечатление сложилось у Виткоффа и Кушнера после встречи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также:

Мнение Трампа относительно стремления Путина завершить войну

"Он хотел бы, чтобы война закончилась. Думаю, он хотел бы вернуться к нормальной жизни. Думаю, он хотел бы торговать с США, честно говоря, вместо того, чтобы терять тысячи солдат каждую неделю", — заявил американский лидер.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
