Трамп заявив, що Путін хотів би завершити війну

Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/Sipa/Newscom

Президент РФ Володимир Путін хотів би закінчити війну. Принаймні таке враження склалося у Віткоффа та Кушнера після зустрічі.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

Реклама

Читайте також:

Думка Трампа щодо прагнення Путіна завершити війну

"Він хотів би, щоб війна закінчилася. Думаю, він хотів би повернутися до нормального життя. Думаю, він хотів би торгувати зі США, чесно кажучи, замість втрачати тисячі солдатів щотижня", — заявив американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп зазначив, що Київ і Москва проігнорували шанс на мир. На його думку, кращий момент для врегулювання конфлікту упустили.

Раніше американський сенатор Річард Блументаль заявив, що Путін намагається обманути США. Таку тактику російський диктатор обрав, щоб захопити більше територій.