Главная Новости дня Путин хочет быть вечно у власти, — Зеленский

Путин хочет быть вечно у власти, — Зеленский

Дата публикации 20 октября 2025 03:07
обновлено: 04:12
Зеленский заявил, что Путин вечно хочет быть у власти
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет пожизненно быть у власти. И чем хуже будет жизнь в РФ, тем быстрее на него будет давление.

Об этом глава государства сказал в интервью для NBC News.

Что сказал Зеленский о желании Путина быть у власти

Украинский лидер подчеркнул, что время, когда на главу Кремля начнут давить, обязательно наступит.

"Чем хуже жизнь в России, тем быстрее это произойдет. Путин хочет быть президентом пожизненно, поэтому ему нужна поддержка людей. Именно поэтому он продолжает эту войну", — сказал президент Украины.

Напомним, в этом же интервью Зеленский сказал сказал отметил, что увеличение атак РФ по Украине свидетельствует именно о том, что Путин не хочет заканчивать войну против Украины.

Также глава государства рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны ВСУ оттеснили противника и освободили около половины временно оккупированных территорий.

