Зеленский заявил, что Путин вечно хочет быть у власти

Путин хочет быть вечно у власти, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет пожизненно быть у власти. И чем хуже будет жизнь в РФ, тем быстрее на него будет давление.
Об этом глава государства сказал в интервью для NBC News.
Что сказал Зеленский о желании Путина быть у власти
Украинский лидер подчеркнул, что время, когда на главу Кремля начнут давить, обязательно наступит.
"Чем хуже жизнь в России, тем быстрее это произойдет. Путин хочет быть президентом пожизненно, поэтому ему нужна поддержка людей. Именно поэтому он продолжает эту войну", — сказал президент Украины.
Напомним, в этом же интервью Зеленский сказал сказал отметил, что увеличение атак РФ по Украине свидетельствует именно о том, что Путин не хочет заканчивать войну против Украины.
Также глава государства рассказал, что в первые месяцы полномасштабной войны ВСУ оттеснили противника и освободили около половины временно оккупированных территорий.
