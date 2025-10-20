Зеленський заявив, що Путін вічно хоче бути при владі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін хоче довічно бути при владі. І чим гірше буде життя в РФ, тим швидше на нього буде тиск.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для NBC News.

Що сказав Зеленський про бажання Путіна бути при владі

Український лідер наголосив, що час, коли на очільника Кремля почнуть тиснути, обов'язково настане.

"Чим гірше життя в Росії, тим швидше це станеться. Путін хоче бути президентом довічно, тому йому потрібна підтримка людей. Саме тому він продовжує цю війну", — сказав президент України.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський сказав зазначив, що збільшення атак РФ по Україні свідчить саме про те, що Путін не хоче закінчувати війну проти України.

Також глава держави розповів, що в перші місяці повномасштабної війни ЗСУ відтіснили противника та звільнили близько половини тимчасово окупованих територій.