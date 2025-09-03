Путин и Си хотят дожить до 150 лет - Bloomberg

Путин и Си. Фото: Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын обсуждали перспективу дожить до 150 лет. Это произошло во время поездки на военный парад в Пекине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разговор Путина и Си Цзиньпина, как дожить до 150 лет

Разговор состоялся в прямом эфире на фоне строгого контроля китайскими властями информации и сообщений, которые они стремятся донести до мира. В то же время аудиозапись диалога о долголетии длилась менее минуты.

Во время разговора Си Цзиньпин на китайском мандаринском языке произнес фразы "в эти дни" и "70 лет".

Переводчик, вероятно, передал слова Си Цзиньпина, а затем на русском языке добавил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 ты все еще ребенок".

В ответ Путин отметил, что "с развитием биотехнологий станет возможным постоянно трансплантировать человеческие органы, а люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия".

Продолжая разговор, Си Цзиньпин отметил Путину, что "по прогнозам, в этом веке люди могут доживать до 150 лет".

По данным Bloomberg, возраст и здоровье остаются важными вопросами для всех трех лидеров, и ни один из них не объявил о явном преемнике. 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения президентских сроков и может выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в 2027 году. Аналогичный шаг сделал и 72-летний Владимир Путин, изменив законы России, чтобы оставаться у власти дольше. 41-летний Ким Чен Ын привез в Пекин свою дочь, что усилило предположение о возможной подготовке ее в качестве преемницы.

