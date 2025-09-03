Відео
Головна Новини дня Путін і Сі хочуть дожити до 150 років — ЗМІ отримали аудіо-доказ

Путін і Сі хочуть дожити до 150 років — ЗМІ отримали аудіо-доказ

Дата публікації: 3 вересня 2025 19:37
Путін і Сі хочуть дожити до 150 років — Bloomberg
Путін та Сі. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин обговорювали перспективу дожити до 150 років. Це сталося під час поїздки на військовий парад у Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років

Розмова відбулася в прямому ефірі на тлі суворого контролю китайською владою інформації та повідомлень, які вона прагне донести до світу. Водночас аудіозапис діалогу про довголіття тривав менше хвилини.

Під час розмови Сі Цзіньпін китайською мандаринською мовою вимовив фрази "у ці дні" та "70 років".

Перекладач, ймовірно, передав слова Сі Цзіньпіна, а потім російською мовою додав: "Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 ти все ще дитина".

У відповідь Путін зазначив, що "з розвитком біотехнологій стане можливим постійно трансплантувати людські органи, а люди зможуть жити дедалі довше і навіть досягти безсмертя".

Продовжуючи розмову, Сі Цзіньпін зазначив Путіну, що "за прогнозами, у цьому столітті люди можуть доживати до 150 років".

За даними Bloomberg, вік і здоров’я залишаються важливими питаннями для всіх трьох лідерів, і жоден із них не оголосив про явного наступника. 72-річний Сі Цзіньпін скасував обмеження президентських термінів і може висунути свою кандидатуру на четвертий термін у 2027 році. Аналогічний крок зробив і 72-річний Володимир Путін, змінивши закони Росії, щоб залишатися при владі довше. 41-річний Кім Чен Ин привіз до Пекіна свою доньку, що посилило припущення про можливу підготовку її як наступниці.

Нагадаємо, Дональд Трамп також відреагував на військовий парад у Китаї та іронічно звернувся до Сі й Путіна.

А також президент США напередодні дав наказ перенести штаб-квартиру Космічного командування.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
