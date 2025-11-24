Видео
Главная Новости дня Путин и Эрдоган провели переговоры по миру в Украине

Путин и Эрдоган провели переговоры по миру в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:13
обновлено: 17:14
Переговоры Путина и Эрдогана 24 ноября - о чем говорили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

В понедельник, 24 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему возможных путей прекращения войны против Украины и обсудили перспективы урегулирования ситуации.

Об этом сообщает канцелярия турецкого президента в понедельник, 24 ноября.

Заявление Турции относительно разговора с Путиным

Во время разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет прилагать усилия для установления "справедливого и прочного мира" между Россией и Украиной.

Он подчеркнул готовность Анкары поддерживать любые дипломатические инициативы, которые будут способствовать прямому диалогу между сторонами и откроют путь к устойчивому урегулированию конфликта. Касались ли лидеры вопроса возможного возобновления работы зернового коридора, в турецком сообщении не уточняется.

Что заявили в Кремле

По данным росСМИ, в Москве заявили, что президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества — от торгово-инвестиционных связей до реализации совместных энергетических проектов. По российской версии, стороны также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Путин, в частности, утверждал, что американские предложения по возможному урегулированию якобы согласуются с итогами российско-американской встречи на Аляске и "могут быть положены в основу" будущих договоренностей. Он также повторил заявление о "заинтересованности" в политико-дипломатическом решении конфликта.

В Кремле отметили, что Эрдоган подтвердил готовность и в дальнейшем способствовать переговорному процессу, включая предоставление стамбульской площадки для встреч. Оба лидера договорились активизировать контакты по украинскому вопросу на разных уровнях и поддерживать регулярный диалог.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями договоренностей, достигнутых во время его встречи с Эрдоганом.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция намерена восстановить Стамбульский формат для ведения переговоров с целью завершения войны в Украине.

Турция война владимир путин Реджеп Эрдоган война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
