Переговори Путіна та Ердогана 24 листопада - про що говорили

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

У понеділок, 24 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови сторони торкнулися теми можливих шляхів припинення війни проти України та обговорили перспективи врегулювання ситуації.

Про це повідомляє канцелярія турецького президента у понеділок, 24 листопада.

Заява Туреччини щодо розмови із Путіним

Під час розмови Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для встановлення "справедливого та тривалого миру" між Росією та Україною.

Він підкреслив готовність Анкари підтримувати будь-які дипломатичні ініціативи, які сприятимуть прямому діалогу між сторонами та відкриють шлях до стійкого врегулювання конфлікту. Чи торкалися лідери питання можливого відновлення роботи зернового коридору, у турецькому повідомленні не уточнюється.

Що заявили у Кремлі

За даними росЗМІ, у Москві заявили, що президенти обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці — від торговельно-інвестиційних зв’язків до реалізації спільних енергетичних проєктів. За російською версією, сторони також обмінялися думками щодо ситуації навколо України.

Путін, зокрема, стверджував, що американські пропозиції щодо можливого врегулювання нібито узгоджуються з підсумками російсько-американської зустрічі на Алясці й "можуть бути покладені в основу" майбутніх домовленостей. Він також повторив заяву про "зацікавленість" у політико-дипломатичному вирішенні конфлікту.

У Кремлі зазначили, що Ердоган підтвердив готовність і надалі сприяти переговорному процесу, включно з наданням стамбульського майданчика для зустрічей. Обидва лідери домовилися активізувати контакти щодо українського питання на різних рівнях та підтримувати регулярний діалог.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями домовленостей, досягнутих під час його зустрічі з Ердоганом.

Крім того, Ердоган підкреслив, що Туреччина має намір відновити Стамбульський формат для ведення переговорів із метою завершення війни в Україні.