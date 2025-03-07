Перемирие в Украине — Путин готов прекратить огонь при одном условии

Путин готов на перемирие с Украиной, но есть условия, — Bloomberg
Россия выразила готовность рассмотреть возможность временного перемирия в Украине. Это состоится при условии прогресса в переговорах по окончательному мирному урегулированию.
Об этом Bloomberg сообщили источники в Москве, знакомые с ситуацией.
Путин готов к перемирию
Российский диктатор Владимир Путин подает первые позитивные сигналы на призыв президента США Дональда Трампа о прекращении огня. По данным источников, российская сторона передала свое предложение и видение перемирия во время переговоров в Саудовской Аравии в прошлом месяце, в которых участвовали высокопоставленные чиновники США и России.
По словам осведомленных лиц, перед заключением перемирия должно быть достигнуто четкое понимание основных принципов будущего мирного соглашения. В частности, Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии и согласовании, какие страны примут в ней участие.
Эти детали появились на фоне подготовки встречи между США и Украиной, которая состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии. Это будут первые прямые переговоры после недавнего напряженного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что цель встречи — достижение "рамочного соглашения по миру и начального прекращения огня".
Читайте Новини.LIVE!