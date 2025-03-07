Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия выразила готовность рассмотреть возможность временного перемирия в Украине. Это состоится при условии прогресса в переговорах по окончательному мирному урегулированию.

Об этом Bloomberg сообщили источники в Москве, знакомые с ситуацией.

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Путин готов к перемирию

Российский диктатор Владимир Путин подает первые позитивные сигналы на призыв президента США Дональда Трампа о прекращении огня. По данным источников, российская сторона передала свое предложение и видение перемирия во время переговоров в Саудовской Аравии в прошлом месяце, в которых участвовали высокопоставленные чиновники США и России.

По словам осведомленных лиц, перед заключением перемирия должно быть достигнуто четкое понимание основных принципов будущего мирного соглашения. В частности, Россия будет настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии и согласовании, какие страны примут в ней участие.

Эти детали появились на фоне подготовки встречи между США и Украиной, которая состоится на следующей неделе в Саудовской Аравии. Это будут первые прямые переговоры после недавнего напряженного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что цель встречи — достижение "рамочного соглашения по миру и начального прекращения огня".