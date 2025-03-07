Перемир'я в Україні — Путін готовий припинити вогонь за однієї умови

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія висловила готовність розглянути можливість тимчасового перемир’я в Україні. Це станеться за умови прогресу в переговорах щодо остаточного мирного врегулювання.

Про це Bloomberg повідомили джерела в Москві, знайомі з ситуацією.

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Путін готовий до перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін подає перші позитивні сигнали на заклик президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню. За даними джерел, російська сторона передала свою пропозицію і бачення щодо перемир'я під час переговорів у Саудівській Аравії минулого місяця, в яких брали участь високопосадовці США та Росії.

За словами обізнаних осіб, перед укладенням перемир’я має бути досягнуто чітке розуміння основних принципів майбутньої мирної угоди. Зокрема, Росія наполягатиме на визначенні параметрів можливої миротворчої місії та узгодженні, які країни візьмуть у ній участь.

Ці деталі з’явилися на тлі підготовки зустрічі між США та Україною, яка відбудеться наступного тижня в Саудівській Аравії. Це будуть перші прямі переговори після нещодавньої напруженої розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що мета зустрічі — досягнення "рамкової угоди щодо миру та початкового припинення вогню".