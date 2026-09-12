Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS

Европа подталкивает свои страны к войне с Россией, но у РФ нет оснований для конфликта с ЕС, ведь все разногласия урегулировали по итогам Второй мировой войны. Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны Европы с РФ.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает со ссылкой на росСМИ Новини.LIVE.

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Какие заявления сделал Путин

Европейские элиты ведут курс на прямое столкновение с РФ.

Решение европейских стран направить свои войска на территорию Украины неизбежно будет означать прямую войну с Россией .

. Газовые проблемы и ошибки европейской политики уже провоцируют скачки цен на топливо — стоимость тысячи кубометров в Европе вполне может достичь полутора тысяч долларов .

. Западные глобалисты еще со времен распада СССР утратили чувство реальности, а их управленческие ошибки только накапливаются.

В свое время Россия участвовала в таких форматах, как "восьмерка", однако это не было полноценным партнерством.

Сепаратизм на Северном Кавказе поддерживался извне с целью окончательного развала России.

События на Майдане в 2014 году стали основной первопричиной нынешнего конфликта, хотя у общества были претензии и к Виктору Януковичу.

Целью Запада сначала было ослабление России через поддержку терроризма, а впоследствии — с помощью нынешней украинской власти.

Вступление Украины в НАТО было стратегической целью Запада сразу после событий 2014 года.

РФ реализует энергоресурсы исключительно по рыночным механизмам ценообразования.

Действия руководства европейских государств вызывают все большее беспокойство среди местных жителей, что напрямую влияет на политические тенденции.

Территориальные и политические итоги Второй мировой войны заложили фундамент, благодаря которому у России нет никаких объективных причин для вражды с Европой.

У Москвы нет ни планов, ни намерений угрожать европейским государствам.

Риторика о якобы российской угрозе искусственно нагнетается политическими кругами Европы для запугивания граждан.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ после ежегодной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщал, что Путин в ночь на 2 сентября выступил на пресс-конференции. Российский диктатор ответил на обвинения в адрес РФ в диверсии в аэропорту Лейпцига. Кроме того, он прокомментировал заявление Зеленского об опасности российского воздушного пространства из-за украинских дроновых атак.

Также Новини.LIVE писал о заявлении президента РФ. Владимир Путин считает, что достижение мирного соглашения о прекращении войны в Украине возможно при одном условии. Речь идет о компромиссе непосредственно между участниками конфликта. Другие страны должны играть лишь вспомогательную роль.