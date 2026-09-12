Путин: Европа подталкивает свои страны к войне с Россией
Европа подталкивает свои страны к войне с Россией, но у РФ нет оснований для конфликта с ЕС, ведь все разногласия урегулировали по итогам Второй мировой войны. Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны Европы с РФ.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает со ссылкой на росСМИ Новини.LIVE.
Какие заявления сделал Путин
- Европейские элиты ведут курс на прямое столкновение с РФ.
- Решение европейских стран направить свои войска на территорию Украины неизбежно будет означать прямую войну с Россией.
- Газовые проблемы и ошибки европейской политики уже провоцируют скачки цен на топливо — стоимость тысячи кубометров в Европе вполне может достичь полутора тысяч долларов.
- Западные глобалисты еще со времен распада СССР утратили чувство реальности, а их управленческие ошибки только накапливаются.
- В свое время Россия участвовала в таких форматах, как "восьмерка", однако это не было полноценным партнерством.
- Сепаратизм на Северном Кавказе поддерживался извне с целью окончательного развала России.
- События на Майдане в 2014 году стали основной первопричиной нынешнего конфликта, хотя у общества были претензии и к Виктору Януковичу.
- Целью Запада сначала было ослабление России через поддержку терроризма, а впоследствии — с помощью нынешней украинской власти.
- Вступление Украины в НАТО было стратегической целью Запада сразу после событий 2014 года.
- РФ реализует энергоресурсы исключительно по рыночным механизмам ценообразования.
- Действия руководства европейских государств вызывают все большее беспокойство среди местных жителей, что напрямую влияет на политические тенденции.
- Территориальные и политические итоги Второй мировой войны заложили фундамент, благодаря которому у России нет никаких объективных причин для вражды с Европой.
- У Москвы нет ни планов, ни намерений угрожать европейским государствам.
- Риторика о якобы российской угрозе искусственно нагнетается политическими кругами Европы для запугивания граждан.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ после ежегодной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщал, что Путин в ночь на 2 сентября выступил на пресс-конференции. Российский диктатор ответил на обвинения в адрес РФ в диверсии в аэропорту Лейпцига. Кроме того, он прокомментировал заявление Зеленского об опасности российского воздушного пространства из-за украинских дроновых атак.
Также Новини.LIVE писал о заявлении президента РФ. Владимир Путин считает, что достижение мирного соглашения о прекращении войны в Украине возможно при одном условии. Речь идет о компромиссе непосредственно между участниками конфликта. Другие страны должны играть лишь вспомогательную роль.