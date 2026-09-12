Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS

Європа підштовхує свої країни до війни з Росією,але у РФ немає підстав для конфлікту з ЄС, адже всі непорозуміння вирішили за підсумками Другої світової війни. Введення європейських військ до України означатиме початок війни Європи із РФ.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, передає з посиланням на росЗМІ Новини.LIVE.

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Які заяви зробив Путін

Європейські еліти ведуть курс на пряме зіткнення з РФ.

Рішення європейських країн спрямувати свої війська на територію України неминуче означатиме пряму війну з Росією .

. Газові проблеми та помилки європейської політики вже провокують стрибки цін на паливо — вартість тисячі кубометрів у Європі цілком може сягнути півтори тисячі доларів .

. Західні глобалісти ще з часів розпаду СРСР втратили відчуття реальності, а їхні управлінські помилки лише накопичуються.

Свого часу Росія брала участь уформатах на кшталт "вісімки", проте це не було повноцінним партнерством.

Сепаратизм на Північному Кавказі підтримували ззовні, прагнучи остаточно розвалу Росії.

Події на Майдані у 2014 році стали базовою першопричиною нинішнього конфлікту, хоча в суспільства й були претензії до Віктора Януковича.

Метою Заходу спочатку було ослаблення Росії через підтримку тероризму, а згодом — за допомогою нинішнього української влади.

Вступ України до НАТО був стратегічною метою Заходу одразу після подій 2014 року.

РФ реалізує енергоресурси виключно за ринковими механізмами ціноутворення.

Дії керівництва європейських держав викликають дедалі більше занепокоєння серед місцевих жителів, що безпосередньо впливає на політичні тренди.

Територіальні та політичні підсумки Другої світової війни заклали фундамент, через який у Росії немає жодних об'єктивних причин для ворожнечі з Європою.

Москва не має ані планів, ані намірів загрожувати європейським державам.

Риторика про нібито російську загрозу штучно нагнітається політичними колами Європи для залякування громадян.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на прессконференцію президента РФ після щорічної зустрічі глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) повідомляв, що Путін у ніч проти 2 вересня виступив на прессконференції. Російський диктатор відповів на звинувачення РФ у диверсії в аеропорту Лейпциг. Крім того, він прокоментував заяву Зеленського щодо небезпеки російського повітряного простору через українські дронові атаки.

Також Новини.LIVE писав про заяву президента РФ. Володимир Путін вважає, що досягнення мирної угоди щодо припинення війни в Україні можливе за однієї умови. Йдеться про компроміс безпосередньо між учасниками конфлікту. Інші країни мають виконувати лише допоміжну роль.