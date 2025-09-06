Путин поручил строить фортификации на границе с Финляндией, заявил Медведев

Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Глава Кремля Владимир Путин дал поручения по укреплению границы с Финляндией. Это делается для так называемой "защиты" страны.

Об этом заявил бывший президент России Дмитрий Медведев, пишет The Moscow Times.

Медведев заявил, что Путин поручил усилить границу с Финляндией

В ходе рабочий поездки в Ленинградскую область, замглавы Совбеза РФ Медведев анонсирован строительство фортификационных сооружений в пограничных регионах. Соответствующее поручение дал Путин.

"Мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то вовсю строятся всякие стены, заградительные сооружения. Нам необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование на территориях регионов", — заявил Медведев.

Он добавил, что смена подхода к укреплению границы связана с вступлением Финляндии в НАТО.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов", — пояснил глава Совбеза РФ.

