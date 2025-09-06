Видео
Главная Новости дня Путин поручил делать укрепления на границе с Финляндией

Путин поручил делать укрепления на границе с Финляндией

Дата публикации 6 сентября 2025 05:37
Путин поручил строить фортификации на границе с Финляндией, заявил Медведев
Российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Глава Кремля Владимир Путин дал поручения по укреплению границы с Финляндией. Это делается для так называемой "защиты" страны.

Об этом заявил бывший президент России Дмитрий Медведев, пишет The Moscow Times.

В ходе рабочий поездки в Ленинградскую область, замглавы Совбеза РФ Медведев анонсирован строительство фортификационных сооружений в пограничных регионах. Соответствующее поручение дал Путин.

"Мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то вовсю строятся всякие стены, заградительные сооружения. Нам необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование на территориях регионов", — заявил Медведев.

Он добавил, что смена подхода к укреплению границы связана с вступлением Финляндии в НАТО.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов", — пояснил глава Совбеза РФ.

Напомним, вчера Путин в очередной раз пригрозил, что если на территории Украины появятся иностранные войска, тогда они якобы станут "законными целями" для армии РФ. Речь идет о послевоенных гарантиях безопасности Украине, что сейчас обсуждается.

Также мы писали, что на днях советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия живет войной и пропагандой.

владимир путин НАТО Финляндия Дмитрий Медведев безопасность фортификации
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
